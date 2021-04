Secondo il monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in Puglia è ancora allarmante il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Terapia intensiva: il dato, infatti, non è mai sceso sotto il 40% nelle scorse due settimane e ancora ieri si attestava al 44%, ben 14 punti percentuali sopra la soglia critica definita dal ministero della Salute e fissata al 30%.

Per quanto concerne i cosiddetti reparti di area medica Covid, il dato di ieri registrava un tasso di occupazione al 53% – si parla, in questo caso, dei posti letto nei reparti di medicina generale, malattie infettive e pneumologia – con 13 punti percentuali in più della soglia critica del 40% per quest’area.

