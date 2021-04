«Da oggi parte l’appello a tutta la popolazione. Fino ad ora il piano vaccinale ha previsto la vaccinazione di determinate, selezionate categorie. Siamo partiti dagli ospiti delle Rsa, gli operatori sanitari e via via altre categorie. Oggi si parte con la vaccinazione per classi d’età ed è un punto di svolta». Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco intervenendo questa mattina all’inaugurazione nella Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto di un nuovo hub vaccinale (il quarto a Taranto dopo il PalaRicciardi, la sede della Facoltà di Medicina nell’ex Banca d’Italia e la palestra della scuola Renato Moro). Presente anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

«Si parte dai 79 anni – ha spiegato Lopalco – e poi giù fino a coprire fino ai 60 anni. Questa settimana ci concentreremo sui 70enni. Abbiamo siti vaccinali di questo tipo ormai in tutta la regione e ringraziamo davvero tutti, a cominciare dalle Forze Armate che ci stanno dando una mano incredibile nella logistica e nell’allestimento di questi centri di vaccinazione. Proprio per rendere la vaccinazione accessibile, veloce, fruibile da tutti». Il presidio vaccinale è stato allestito grazie al contributo del «Nato Support and Procurement Agency Southern Operational Centre¯ e, in base agli accordi definiti con l’Azienda sanitaria locale, permetterà a medici e infermieri militari e civili di somministrare la vaccinazione anti-Covid .

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.