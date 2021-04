Un chilo e duecento grammi di marijuana in diversi sacchetti di cellophane e 28 cartucce per pistola calibro 9×21. È quanto hanno trovato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile in un lavatoio ad Altamura, in provincia di Bari, nella disponibilità di un ragazzo fermato in macchina insieme a due ragazzi poco prima.

Le indagini proseguono per ricostruire la piazza di spaccio e individuare i destinatari dello stupefacente mentre il 21enne del posto, disoccupato, che non ha fornito alcuna giustificazione sulla detenzione illegale di droga e munizioni, è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.