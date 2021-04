“Rendere omaggio a un simbolo della tradizione del territorio e dell’Acquedotto Pugliese”. È la ragione per la quale Aeroporti di Puglia ha installato nei suoi aeroporti le fontanine ‘cape de firr’, icone delle radici di Bari e di tutta la regione.

L’intento è quello di far conoscere ai passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali quella che è stata un’importante conquista sociale: l’arrivo della prima acqua salubre pubblica in Puglia. “Un’iniziativa di alto valore sociale per un uso più responsabile di un bene messo in pericolo da comportamenti eticamente scorretti”, conclude Aeroporti di Puglia.

