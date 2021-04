Diversi cittadini si sono presentati questa mattina al Palacarrassi con l’intento di vaccinarsi. I cancelli, come già previsto dalla Asl Bari, erano chiusi. I cittadini però non avevano visionato gli orari di apertura e chiusura e furibondi hanno persino chiamato la polizia locale. I vigili hanno rassicurato i presenti, mostrando loro che era tutto in regola. Bisognava solo attendere l’apertura pomeridiana come da programma.

Vi mostriamo quindi gli orari di apertura e di chiusura dei punti vaccinali della Asl di Bari.

BARI – Palacarrassi – via Filippo Turati Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 14.30 – 18.30

Fiera del Levante – Lungomare Starita, Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 09.00-13.00

Palazzetto dello sport Valenzano – via Giosuè Carducci – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 09.00-13.00

Palalivatino Capurso – via Vicinale Pezza del Manco Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart 09.00-13.00 / Giov 14.30 – 18.30

Palazzetto dello sport Triggiano – via Ferrari – Lun – Mer – Ven – Sab 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 09.00-13.00

MOLFETTA

Stadio di Atletica Cozzoli – via Salvo d’Acquisto – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart 08.30-14.00

BITONTO

Scuola media Rutigliano – via Prof. Moschetta 13 – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 08.30-14.00

ALTAMURA

Palazzetto dello sport – via Manzoni – Lun – Mer – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 08.30-14.00 / Ven 15.00 – 19.00

GRAVINA IN PUGLIA

Padiglione area Fiera San Giorgio – via Spinazzola – Lun – Mer – Gio -Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Ven 15.00 – 19.00

RUVO DI PUGLIA

Palazzetto dello Sport – via A. Volta – Mar – Giov – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00

GRUMO APPULA

Scuola media Santi medici – via S. Medici – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 08.30-14.00

CORATO

Palestra scuola De Gasperi – via Lago Di Viti – Mer – Ven – Sab 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart 08.30-14.00

MONOPOLI

Palazzetto dello Sport – via B. Croce – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

ALBEROBELLO

Centro Polivalente – via Confine – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

MOLA DI BARI

Palazzetto dello sport – via della Pace – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

SAMMICHELE DI BARI

Palazzetto dello Sport – via M. Buonarroti – Merc – Ven – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Palazzetto dello Sport – via Saragat – Mar – Giov – Sab 09.00 – 14.00 15.00 – 19.00

PUTIGNANO

San Michele in Monte Laureto – ex strada Statale Putignano, 8 – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

POLIGNANO A MARE

Tensostruttura Pala Gino d’Aprile – via Conversano – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

