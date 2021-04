L’intersindacale medici Puglia, composta da Cgil Fp, Smi, Snami, Simet e Ugs, sollecita “con la massima urgenza il blocco immediato dell’utilizzo ed il richiamo dei Dpi risultati non conformi alle normative vigenti presenti e distribuiti agli operatori sanitari impiegati su tutto il territorio regionale. Si chiede di verificarne la distribuzione a tutti i colleghi e in modo particolare a quelli del 118, della continuità assistenziale e delle Usca a cui, in ragione della tipologia del servizio, vengono maggiormente distribuiti i Dpi”.

La richiesta, trasmessa questa mattina al governatore pugliese Michele Emiliano, all’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e ai direttori generali delle sei Asl pugliesi arriva dopo il sequestro disposto dalla Procura di Gorizia su alcune tipologie di mascherine. “L’urgente e pressante richiesta in ragione della tutela dei riflessi che l’uso di tali dispositivi può avere sulla salute stessa degli operatori sanitari”, aggiungono i sindacati.

