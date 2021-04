“Voglio darvi questa buona notizia. Negli ultimi due giorni abbiamo fatto 50.000 vaccinazioni e ci siamo completamente riallineati ai target che ci ha dato il Governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante il Consiglio regionale. Emiliano ha parlato della situazione vaccini Covid in Puglia.

“Oggi – ha continuato – noi abbiamo esaurito tutti i vaccini Pfizer e Moderna e siamo ancora molto carichi di AstraZeneca. Capirete bene che promuovere la campagna vaccinale anche sul vaccino AstraZeneca è una cosa che stiamo facendo grazie all’aiuto dei sindaci, della mobilitazione sociale. I sistemi di prenotazione sul web hanno dato risultati non buoni perché molta gente è in dubbio, soprattutto nella fascia da 60 a 79 anni, sul vaccino che deve essere fatto. Sono tutti stra impegnati, a cominciare dai sindaci, per far arrivare le persone agli hub vaccinali che purtroppo sono vuoti”.

“Mi farebbe piacere – ha aggiunto – che tutti i consiglieri regionali che sono medici, assieme agli assessori che sono medici, dessero la loro disponibilità a turni di vaccinazione gratuita per poter in qualche modo darci una mano, perché in questo momento serve una mobilitazione generale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.