“In Puglia grazie a un intervento tempestivo del Governo regionale, siamo riusciti a chiudere alcune attività in tempo per evitare un’ondata pandemica che sarebbe stata disastrosa”. A parlare è l’assessore Pierluigi Lopalco, in risposta ad una mozione della Lega sulle riaperture delle attività, utilizzando i tamponi rapidi.

“Ci sono dei buoni segnali di ripresa, dei segnali di abbassamento dei casi, di un allentamento sul settore ospedaliero, che già comincia a farsi sentire”, ha continuato Lopalco che ha aggiunto: “Siamo abbastanza ottimisti nel dire che, nel momento in cui noi passeremo e torneremo in una fascia di rischio bassa, anche in virtù dei sacrifici fatti e delle coperture vaccinali che riusciremo ad ottenere, noi riusciremo a permetterci, anche rispetto ad altre Regioni italiane, probabilmente delle aperture migliori, più libere e ‒ non è escluso ‒ anche più anticipate rispetto al resto del Paese”.

