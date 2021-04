«Siamo in ansia, speriamo di ritrovarle presto e che tutto finisca bene». Lo ha detto il sindaco Giovinazzo, Tommaso Depalma, interpellato dall’ANSA sul caso delle sorelline di 12 e 14 anni che si sono allontanate venerdì scorso dalla comunità educativa ‘Legami e Talentì in provincia di Bari in cui si trovavano da circa sette mesi. Di loro non si hanno più notizie da giorni e i carabinieri hanno attivato la procedura per le persone scomparse. Secondo una prima ricostruzione, le sorelle potrebbero essersi allontanate con qualcuno conosciuto tramite i social. Prima di allontanarsi dalla comunità, avrebbero lasciato i telefoni cellulari nella loro stanza.

«Immaginiamo – sottolinea il primo cittadino – sia un allontanamento volontario». Quanto a come due ragazzine abbiano potuto far perdere le proprie tracce alla comunità che si prendeva cura di loro, il sindaco spiega: «Non erano recluse dove stavano, è anche giusto che avessero una vita tra virgolette normale». Alcune segnalazioni da parte dei cittadini stanno arrivando anche a Depalma: «Ieri mattina una signora mi ha detto di averle avvistate sotto la sua villetta a Giovinazzo. Purtroppo – rileva – il riscontro che abbiamo fatto è stato negativo. Noi siamo in contatto costante con le forze dell’ordine, cerchiamo di trasferire tutte le informazioni». «Al momento, purtroppo – conclude il sindaco – non ci sono altre novità, speriamo che le segnalazioni delle persone ci aiutino».

