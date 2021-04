Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’Ente è convocata esclusivamente in modalità di videoconferenza sincrona da remoto l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Bari Bat con sede in Via Ottavio Serena 26 – 70126 Bari, per il giorno 19 Aprile 2021 alle ore 8,00, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno 20 aprile 2021 alle ore 12,30 con la medesima modalità, in seconda convocazione. All’ordine del giorno l’ approvazione del bilancio d’esercizio anno 2020 e delibere conseguenti.

In considerazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID19, la partecipazione potrà avvenire esclusivamente in modalità di videoconferenza sincrona da remoto con le istruzioni che verranno trasmesse al docio che ne farà richiesta all’indirizzo email segreteria@bari.aci.it entro e non oltre il 16 Aprile 2020 ore 12,00, allegando la liberatoria per l’utilizzo dei dati personali disponibile sul sito dell’Ente nella sezione “notizie per i soci/convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021” unitamente a copia del documento di riconoscimento.

