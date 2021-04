Traffico intenso sulla strada statale 16 di Bari in direzione nord. In particolare, si registra un rallentamento con lunghe code a partire dallo svincolo di Palese, dove già questa mattina la polizia locale segnalava traffico intenso.

Sono infatti in corso i lavori per il rifacimento dell’asfalto nel tratto di strada corrispondente alle curve che precedono l’uscita di Palese e dove al momento è visibile una rete metallica in corrispondenza della parte di asfalto in via di rifacimento.

