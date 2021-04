“Un vecchietto per terra in preda alla disperazione”. Il racconto arriva dalla Fiera del Levante di Bari, hub principale per le vaccinazioni nel capoluogo dove questa mattina si sono verificati altri disagi con centinaia di persone, soprattutto over 75enni in attesa e assembrati.

A scrivere la segnalazione è un cittadino sulla bacheca del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: “Vedo anziani accalcati ai cancelli in attesa del vaccino, un vecchietto per terra in preda alla disperazione, mentre il personale della polizia di stato, della polizia municipale e della protezione civile che non fa nulla per evitare l’assembramento o fornire informazioni circa l’accesso prioritario di chi ha l’appuntamento”.

La Puglia, che per oggi pomeriggio attende l’arrivo di oltre 94mila dosi di Pfizer, ha al momento disponibili solo 18mila dosi del vaccino anti Covid Pfizer, il 97% delle dosi a disposizione è stato utilizzato. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute aggiornati a questa mattina.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.