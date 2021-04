Era il 2009 quando l’allora sindaco di Bari, Michele Emiliano, inaugurò il Direzionale del San Paolo e piazza Europa. Presentata come il fiore all’occhiello di un quartiere che da decenni sperava in una riqualificazione, con il passare del tempo piazza Europa si è spenta: i locali hanno cominciato a chiudere, la manutenzione a scarseggiare.

Oggi basta passeggiare per piazza Europa per rendersi conto del degrado che regna sovrano. Le fontane sono spente e ricettacolo di rifiuti. Buona parte dei locali sono chiusi e molti sono stati distrutti dai vandali. Ci sono vetri a terra, recinzioni arrugginite. Le poche attività che ancora sopravvivono devono però fare i conti con gli atti di vandalismo (basta vedere il parcheggio del supermercato devastato da teppisti). Siamo in una terra di nessuno che però è centro nevralgico del quartiere grazie anche alla presenza di laboratori di analisi, della Asl, di un ufficio postale, di farmacie e supermercati.

I residenti da tempo chiedono a municipio e Comune una riqualificazione della zona, anche con la riapertura delle attività che sono state chiuse. Una richiesta che da anni resta inascoltata.

