Anche a Bari sarà possibile per tutti effettuare gratuitamente un test antigenico per verificare la positività al Covid19 all’interno delle tensostrutture allestite dalla Croce Rossa. A renderlo noto è la stessa organizzazione, che spiega che ciò sarà possibile a partire da domani 15 grazie agli spazi messi a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato. Le postazioni saranno allestite nelle stazioni di Roma Termini, Milano centrale e, a seguire, in altre 9 città italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia.

In questo modo la Croce Rossa italiana offrirà il suo contributo per il tracciamento del contagio, offrendo la possibilità di effettuare test in maniera capillare e accessibile. L’iniziativa, resa possibile grazie al finanziamento della Commissione europea, consente a pieno regime di effettuare fino a 3mila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale. Intanto, a partire dal 16 aprile sarà ato il via anche all’esperimento dei primi treni “Covid-tested” grazie alla collaborazione di Croce Rossa italiana con il Gruppo Ferrovia dello stato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.