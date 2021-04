I Carabinieri di Giovinazzo, hanno arrestato un 49enne giovinazzese già noto alle forze dell’ordine per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata di ieri, durante un servizio di perlustrazione nel centro urbano di Giovinazzo, nel transitare in piazza Vittorio Emanuele II, i militari notavano il detenuto, posto agli arresti domiciliari da pochissimi giorni, mentre stava per accedere in Comune.

Insospettati di tale presenza fuori dal proprio domicilio, i Carabinieri si avvicinano presso gli uffici comunali e, dopo pochi istanti, hanno trovato il soggetto nell’ufficio dei servizi sociali, intento a compilare la richiesta di reddito di cittadinanza. Avvicinato, i Carabinieri gli intimavano di seguirli in caserma al fine di procedere nei suoi confronti per il reato di evasione degli arresti domiciliari.

La reazione è stata astiosa. Difatti il soggetto si è rifiutato fermamente di seguire i Carabinieri, cercando di divincolarsi, gettandosi a terra opponendo resistenza lungo i corridoi degli uffici comunali. Giunti presso il Comando Stazione Carabinieri di Giovinazzo, l’uomo è stato dichiarato in arresto e risottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

