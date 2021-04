Protesta in corso questa mattina dei commercianti di Bari e della Puglia davanti alla sede della Regione Puglia sul lungomare di Bari. “Aprire per non morire”, questo il tema della manifestazione alla quale stanno partecipando commercianti di diverse associazioni: “La Formica”, “I pipistrelli”, “I commercianti del borgo antico”, “La Disfida di Barletta”, “Daunia di Foggia”, “Il potere è del popolo – Lecce” , “Associazione Luca”, “Futuro Italia”.

I commercianti chiedono, come si legge anche sullo striscione, le dimissioni di Michele Emiliano e dell’assessore Pierluigi Lopalco. I manifestanti hanno bloccato il lungomare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.