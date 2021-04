In materia di controlli Covid19 nella serata di oggi, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, è stato verbalizzato l’assembramento di ben 11 persone riunitesi all’interno di un locale – di pochi metri quadri – sito in via Mameli (Quartiere Madonnella). La comitiva di giovani ( composta da maggiorenni che non indossavano mascherine di protezione) era intenta a fumare e ad ascoltare musica ad alto volume oltre a consumare alimenti e bevande. Sanzioni alla normativa Covid per 4.400 euro e accertamenti ancora in corso nei confronti del proprietario dell’immobile.

Inoltre verso le 21,00 sanzionate altre 6 persone sorprese senza giustificate motivazioni nei pressi della stazione centrale.

