La Puglia fa parte, insieme a Valle d’Aosta e Piemonte, delle sole tre Regioni italiane colorate in rosso scuro, cioè caratterizzate dall’alta incidenza di contagio da Covid19. È ciò che è evidente nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), dove resta colorato di arancione solo il Molise, con 128 casi su 500mila abitanti.

Secondo la mappa dell’Ecdc, nel resto dell’Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia e resta critica in Repubblica Ceca, Svezia e in buona parte del territorio francese. In Spagna, scende a 42 contagi ogni 500mila abitanti la provincia di Valencia, con un cambio di colore in favore del giallo.

