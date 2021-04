Nuova truffa ha colpito in queste ore centinaia di persone, approfittando dell’emergenza Covid e dell’aumento degli ordini via posta. Sui telefonini arriva un messaggio relativo alla consegna di un pacco. Nel testo dell’sms è presente un link che invita a cliccare per “sbloccare il pacco in arrivo” con un pagamento di circa 2 euro e 50 o poco più. Cliccando sul link si attiva una chiave di accesso che permette ai truffatori di accedere a dati sensibili nel cellulare. Si raccomanda quindi di non cliccare su link ricevuti via sms. La cyber truffa sta mettendo a rischio la privacy di migliaia di persone.