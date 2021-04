Un incidente stradale è avvenuto poco fa, a Bari, in via Giustino Fortunato, nei pressi dell’incrocio con viale Einaudi. Coinvolte nell’impatto una moto e un’auto vettura, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per gli opportuni accertamenti, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Traffico dirottato, dunque, lungo le vie limitrofe: gli agenti della polizia locale raccomandano di moderare la velocità e di prestare massima attenzione.

