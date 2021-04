Occupavano abusivamente la strada per vendere frutta e verdura senza alcuna autorizzazione e mettendo a rischio se stessi e la circolazione veicolare, lungo un tratto che è, generalmente, molto trafficato. È accaduto ieri a Bari, in località Santa Cateria, nei pressi dei grandi parchi commerciali della zona: è stato necessario l’intervento della polizia locale, impegnata nei controlli cittadini per il rispetto delle misure anti-Covid per sgomberare l’attività abusiva.

Ai responsabili è stata elevata una sanzione pecuniaria di 5mila euro e gli agenti della polizia locale hanno provveduto al sequestro ai fini della confisca di merci e attrezzature. Gli alimenti, tutti deperibili, sono stati devoluti a istituti di carità della città di Bari.

