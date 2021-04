La ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari comunica che sino al termine del periodo di restrizioni disposto dal DPCM 2 marzo 2021, gli uffici per il rilascio dei pass diversamente abili resteranno chiusi al pubblico. Tutti i contrassegni diversamente abili non rinnovati dal 31 gennaio 2020 e in scadenza fino al 30 aprile 2021, sono prorogati fino al 29 luglio 2021.

