Secondo i dati pubblicati nell’ultimo report della Asl di Bari, nella settimana appena trascorsa – quella cioè dal 4 all’11 di aprile – sono stati 3.021 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nell’Area metropolitana di Bari. Un dato che, di fatto, porta l’incidenza a scendere a 245,6 casi su 100mila abitanti, di poco sotto la soglia dei 250 su 100mila. Sono 13 i Comuni del Barese in cui tale soglia è ancora alta, ma anche da questo punto di vista si registra un netto calo rispetto ai 24 Comuni che, nella scorsa settimana, registravano questo tipo di dato.

Soglia ancora alta anche nel Comune di Bari, dove nell’ultimo periodo di riferimento sono stati 909 i nuovi casi registrati, con un’incidenza sulla popolazione che è pari a 288,3 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Il dato, tuttavia, è in discesa rispetto al precedente monitoraggio (settimana compresa tra il 29 marzo e il 4 aprile), in cui erano stati 1.334 i nuovi positivi con un’incidenza di 423,1 casi di contagio ogni 100mila abitanti e rispetto all’incidenza di 490,4 su 100mila registrata nella settimana dal 22 al 28 marzo, in cui i casi di nuovi positivi erano stati 1.546.

Tra i Comuni con la maggiore incidenza di positività sul totale della popolazione, dopo Bari ci sono: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo e Gravina in Puglia.

“La campagna vaccinale anti-Covid19 sta progredendo secondo quanto previsto”, spiega la Asl di Bari, raccontando un’accelerazione impressa dall’avvio delle somministrazioni nella fascia d’età 79-70 anni. Il dato riferito alla giornata di ieri, 15 aprile, è di 300.662 vaccini complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio di competenza dell’Azienda sanitaria di Bari. Di questi, 213.479 sono prime dosi e 87.183 già le seconde. In particolare, dall’inizio della campagna sono oltre 96mila le dosi somministrate a over 80 e più di 31mila alle persone tra 70 e 79 anni. Nei sette giorni tra il 9 e il 15 aprile sono state eseguite 56.417 vaccinazioni, più del doppio rispetto alle circa 26mila della settimana precedente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.