Ancora una volta, in Puglia è stato registrato il numero più alto di ingressi giornalieri nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali. A renderlo noto è l’ultimo bollettino relativo all’andamento della pandemia da Covid19 diramato dal ministero della Salute, che ieri ha visto nuovamente il triste primato detenuto dalla regione.

Sono 34 i pugliesi che, ieri, hanno fatto ingresso nei reparti di Rianimazione del territorio: un dato che testimonia il continuo aumento dei pazienti Covid per cui le condizioni di salute si aggravano, nonostante una curva generale discendente relativa ai ricoveri. Attualmente, nelle Terapie intensive della regione ci sono 277 degenti, nuovo record assoluto detenuto per la terza volta in quattro giorni.

Quanto ai ricoveri in area Covid non critica, cioè nei reparti di Pneumologia e Malattie infettive, il dato scende al di sotto della soglia dei 1900, raggiungendo 1892 degenze.

