Domani, in occasione della sfida al Palermo, il Bari scenderà in campo con la fascia nera al braccio in memoria dell’attore e regista barese Gianni Colajemma, grande tifoso biancorosso nonché uno dei massimi esponenti della comicità e del teatro popolare barese contemporaneo, scomparso questa notte all’età di 62 anni a causa del Covid-19.

Il simbolo del lutto sarà occasione per ricordare tutti i pugliesi venuti a mancare a causa della pandemia.

