“Speriamo di poter rivedere anche la mia Bari così”. Il commento nostalgico è quello scritto da un’utente in risposta alla foto condivisa ieri dal sindaco Decaro, che ritraeva uno scorcio della città di Londra ritornata alla vita dopo il raggiungimento dell’immunità di gregge e l’allentamento delle restrizioni anti-Covid. Un lungo post accorato, in cui il primo cittadino di Bari aveva sfogato la sua frustrazione per un anno di emergenza sanitaria che ha piegato l’Italia e la regione Puglia e in cui aveva chiesto perdono alla cittadinanza barese per non essere ancora riuscito a riportare la città alla vita, come nel caso di Londra.

È in risposta a quelle parole che è giunto, nelle ore successive, il commento fotografico proprio dalla capitale del Regno Unito: Carnaby Street immortalata da una mano e dagli occhi di una donna barese, che racconta di come lì si sia tornati ad assaporare quel senso di normalità che a Londra e ai londinesi mancava.

“Spero presto di poter rivedere anche la mia Bari così – scrive la donna – sono ormai 8 mesi che non vedo i miei genitori, le mie sorelle. Ho perso i 18 anni di mia sorella, perderò il primo compleanno della mia prima nipotina, ma tengo duro, perché spero che questo possa aiutare, anche se in parte, a riportare la mia città alla normalità fuori dalla sciagura. Buona fortuna sindaco, vi voglio bene baresi miei!”, conclude condividendo tutto l’affetto e la nostalgia per la sua terra.

