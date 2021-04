Ha sorpreso un’anziana donna alle spalle, in strada e ha provato a strapparle la borsa. Al tentativo della donna di opporre resistenza, però, l’ha strattonata con forza procurandole una rovinosa caduta, dopo la quale è fuggito via con il bottino. È accaduto a Modugno, nella centrale via Imbriani, dove la donna di 70 anni, che nella caduta ha sbattuto la testa, è stata subito soccorsa dal personale del 118 e poi accompagnata all’ospedale Mater Dei di Bari, dove è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Subito, i carabinieri della locale stazione si sono messi sulle tracce dell’autore del gesto, la cui fuga è durata pochissimo: l’uomo aveva infatti perso il suo cellulare sul posto, durante la colluttazione con la sua vittima ed è stato quindi facile risalire alla sua identità. Rintracciato, grazie anche alle testimonianze di chi lo aveva sorpreso in una delle vie limitrofe mentre rovistava nella borsa appena rubata, lo scippatore, minorenne, non ha potuto far altro che ammettere il reato e indicare ai carabinieri il luogo nel quale si era disfatto della giacca indossata durante il colpo.

Il ragazzo, che a febbraio scorso si era reso responsabile di un altro scippo, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali ed è stato accompagnato dai militari presso l’istituto penale minorile “Fornelli” di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.