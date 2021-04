“Sapete cosa facciamo dei vecchi computer del Comune di Bari? Non li buttiamo mica, ma grazie al progetto Brand Gnu li rigeneriamo e li doniamo a chi ne ha bisogno per svolgere attività di smart working o di didattica a distanza”. Lo scrive l’assessore Pietro Petruzzelli che annuncia l’implementazione dell’appalto con l’azienda incaricata per favorire la consegna di 260 dei 500 pc rigenerati.

“Una bellissima iniziativa – aggiunge Petruzzelli – che permette di ridurre un po’ il divario digitale che purtroppo, in quest’anno caratterizzato dalla didattica a distanza, è emerso con forza, soprattutto in alcune famiglie, accentuando la marginalità di alcuni studenti impossibilitati a seguire le lezioni. Oltre le famiglie, anche associazioni e cooperative che operano in città possono richiederli e metterli a disposizione dei loro utenti più bisognosi”.

“Dare nuova vita a strumenti destinati a diventare rifiuti, credo sia un bellissimo e virtuoso esempio di economia circolare che oltre a rispettare l’ambiente, aiuta anche chi ne ha bisogno. E in questo momento dobbiamo aiutarci il più possibile”, conclude. A questo link il format per richiedere un pc. https://brandgnu.comune.bari.it/

