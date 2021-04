Dal nuovo lungomare di San Girolamo, alla creazione dell’interporto nella zona del San Paolo fino alla costruzione dello stadio San Nicola. Sono solo alcune delle differenze che scatto dopo scatto consentono di assistere all’evoluzione della città di Bari grazie al nuovo servizio in timelapse di Google Earth dal 1984 al 2020. Ben 37 anni scorrono dall’alto in pochi secondi.

Grazie alla stretta collaborazione tra Google Earth, ESA, Commissione Europea, NASA e US Geological Survey, 24 milioni di immagini satellitari sono state incorporate in una nuova versione di Google Earth, creando un nuovo punto di vista cronologico rispetto al nostro pianeta. Qui il link per osservare il cambiamento del capoluogo pugliese: https://earthengine.google.com/timelapse/

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.