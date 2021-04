La tradizionale sagra di San Nicola per il secondo anno consecutivo non si terrà a Bari. Ma il Comune, a differenza di quanto accaduto nel 2020, non vuole perdere l’occasione di festeggiare il Santo Patrono e lo farà con un evento in streaming della durata di un’ora e mezza che si svolgerà il 7 maggio, giorno del tradizionale corteo storico. La gara è stata aggiudicata al Gruppo Ideazione per 41mila euro.

Lo spazio individuato per ospitare l’evento sarà largo Abate Elia, ovvero lo spiazzo antistante la Basilica di San Nicola: lo spettacolo, della durata di almeno 90 minuti, necessariamente interdetto al pubblico in tutte le sue fasi, dovrà essere declinato in performance artistiche prevedendo la contestuale fruizione, esclusivamente in diretta Tv e in live streaming.

“Nonostante la pandemia – ha detto l’assessore alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci – abbiamo condiviso l’opportunità di celebrare, anche se in forma alternativa, i momenti storici legati al Santo Patrono da un lato per sostenere, in questo momento particolarmente difficile, gli operatori culturali cui il bando si rivolge e, dall’altro, per offrire alla città un evento che sia di buon auspicio per tornare quanto prima a vivere insieme l’appuntamento più atteso dalla nostra comunità”. Al bando ha partecipato una sola società che si è poi aggiudicata la gara.

