Un’auto è precipitata a Gravina, a bordo c’erano 5 persone. Tre sono state ricoverate in ospedale. Gran lavoro di Carabinieri, Polizia, 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale per chiarire la dinamica e completare i soccorsi e le operazioni di recupero.

“Le prossime ore – ha detto il sindaco di Gravina, Alessio Valente – saranno decisive per saperne di più. Intanto, credo che un po’ tutti debbano evitare pettegolezzi o la diffusione di false notizie ed in silenzio pregare o comunque sperare che il bilancio non si aggravi e che dall’ospedale non giungano brutte notizie. Questo è quello che fa una Comunità seria”.

