SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra. “La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera”, si legge nella nota.

Ora si avvicina il possibile ritorno in panchina dell’ex Auteri per affrontare i playoff. Decisivo il 2-2 casalingo di ieri contro il Palermo, si è rivista una squadra senza anima e a nulla sono servite le parole del tecnico nel post partita. La società di Luigi De Laurentiis dimostra di non volere più passi falsi. I galletti sono quarti e aspettano solo gli spareggi ma le premesse non sono positive. Carrera in 12 partite ha accumulato appena 18 punti.

