Prosegue regolarmente la campagna vaccinale nei centri della Fiera del Levante di Bari e in tutti gli altri punti vaccinali della locale Asl. A darne comunicazione è la stessa azienda sanitaria, che ricorda che, a seguito dello stop alle vaccinazioni a sportello disposto ieri, la campagna vaccinale procede in base alla disponibilità di dosi degli immunizzanti e che, dunque, si procede solo per i prenotati.

Tale procedura è valida sia per le prime dosi nella fascia d’età 70-79 anni sia per le seconde dosi per gli over80 o altre categorie comprese nel piano vaccinale. “Nell’Hub Fiera la giornata è cominciata regolarmente, con l’afflusso dei soli prenotati e senza alcun disagio per la pioggia, dato che tutta l’area destinata all’accesso è stata coperta – precisa la Asl Bari in una nota ufficiale – Anche negli altri punti vaccinali sparsi sul territorio l’afflusso risulta ordinato e regolare, segno che i cittadini hanno ben recepito l’indicazione di non presentarsi se non muniti di prenotazione”.

L’azienda sanitaria ricorda all’utenza che, fin quando non sarà ricostituita una scorta sufficiente di dosi, gli accessi ai centri vaccinali riguarderanno solo i cittadini che hanno preventivamente aderito con le modalità previste:

piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato;

numero verde 800.71.39.31, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20;

farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

