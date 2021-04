Era stata fissata al prossimo 29 giugno la data del concerto di Tiziano Ferro a Bari, in cui si sarebbe recuperata l’esibizione saltata già lo scorso anno, a causa dello scoppio della pandemia da Covid19. E invece, con un messaggio da poco diffuso tramite i suoi canali social, è stato lo stesso cantante ad avvisare il suo pubblico della cancellazione dell’intero tour.

“Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e purtroppo il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani quest’estate, sarà cancellato – racconta il cantante, che ha precisato – potete scegliere di chiedere il rimborso tramite i punti vendita da voi scelti per l’acquisto o di trattenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo nel mio prossimo tour che sarà nell’estate del 2023”.

Nel suo messaggio, Tiziano Ferro non nasconde la sua delusione per l’impossibilità di festeggiare i suoi 20 anni di carriera tramite le tappe italiane del tour TZN2021, ma chiede a tutti i suoi sostenitori di stringersi intorno a chi soffre, più di lui, la gravità di quanto accade: gli operatori della musica, che per il secondo anno consecutivo si trovano senza lavoro a causa della pandemia.

