È stato individuato dai carabinieri di Bari mentre si trovava in via Celso Ulpiani, nel quartiere Japigia, e armeggiava in modo sospetto in una cassetta di derivazione telefonica, con accanto la propria vettura lasciata aperta e col motore acceso, pronta per la fuga.

Così, un giovane di 28 anni è stato subito fermato e sottoposto a controllo da parte dei militari, che hanno individuato e sottoposto a sequestro 58 dosi di cocaina per un totale di 25 grammi, oltre alla somma di 150euro in contanti e a una chiave in metallo utilizzata per l’apertura delle cassette telefoniche.

A seguito di convalida di arresto, l’uomo su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.