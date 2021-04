“Non ce l’ha fatta a soli 48 anni ci ha lasciato, in attesa di un trapianto di polmoni danneggiato a causa del Covid”. Lo annuncia sui social l’assessore al Welfare Francesca Bottalico: “Ezio è stato uno dei volontari della rete a sostegno dei più fragili che abbiamo organizzato come Assessorato al Welfare durante il primo lockdown. Con la sua moto verde insieme ai 700 volontari della città, ha raggiunto centinaia di strade nel borgo antico, negli stretti vicoli, nelle periferie lontane per consegnare, senza sosta, i kit alimentari e farmaceutici a famiglie e ad anziani soli bloccati dal virus”.

“Si, a causa, ancora una volta, di questo maledetto virus – aggiunge l’assessore Bottalico -. Alla sua famiglia arrivi la mia vicinanza e un mio grazie personale per quanto Ezio ha generosamente donato fino alla fine. Sara’ sempre parte della nostra straordinaria squadra e quella moto verde e quel suo esserci ci riempirà sempre il cuore. Ciao Ezio”, conclude.

