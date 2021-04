“Lopalco non è stato commissariato, è una sciocchezza. Questo è il suo piano vaccinale che abbiamo rafforzato, come accade sempre, dal punto di vista della logistica e dell’organizzazione esterna agli hub vaccinali con la Protezione civile. Esattamente come ha fatto l’Italia con il commissario Figliuolo”. Lo ha chiarito il governatore pugliese Michele Emiliano intervenendo all’Aria che tira su La7.

Nei giorni scorsi, Emiliano ha affidato a Mario Lerario, responsabile della Protezione civile regionale, la gestione della logistica della campagna vaccinale e dall’opposizione di centrodestra si è parlato di “commissariamento” per Lopalco. “Ho massima fiducia in Lopalco – replica Emiliano – Pierluigi è uno dei più bravi epidemiologici d’Italia e oltre che in questo momento si sta offrendo alla politica. L’assessore alla Sanità organizza il piano vaccinale come ha fatto lui, ma chi organizza gli hub sono le Asl e la Protezione civile quindi Pierluigi non ha nessuna responsabilità”.

