“Dobbiamo vaccinare il più grande numero di persone possibile, abbiamo delle macchine vaccinali mostruose, quella della Puglia mi è addirittura scappata di mano ad un certo punto perché era talmente forte la capacità vaccinale che il commissario Figliuolo ci ha detto di rallentare. Tutte le Regioni potrebbero fare molte più somministrazioni, ma non ci arrivano i vaccini”: lo ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano intervenendo all’Aria che tira su La7. “In Puglia potremmo vaccinare tutta la popolazione in un mese e mezzo, ma non abbiamo proiettili quinci centelliniamo i caricatori”, ha concluso.

