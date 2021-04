La Regione Puglia, con una delibera, ha autorizzato le Asl, gli ospedali e gli Irccs ad assicurare “l’utilizzo massivo dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 con analizzatori automatici PoCT (Point of Care Testing) acquisiti dalla sezione Protezione civile di Puglia atteso che gli stessi risultano, in base alle dichiarazioni del produttore, classificabili come test di terza o ultima generazione e, in base a quanto previsto dalle recenti circolari del ministero della Salute, utilizzabili in tutte le fattispecie e contesti di sanità pubblica”. Si tratta di test antigenica di ultima generazione e per questo ritenuti molto affidabili nei risultati, anche se il tampone molecolare resta il metodo più attendibile.

foto di repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.