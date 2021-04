Sono 42 i migranti sbarcati, nella notte, sulla costa pugliese e, in particolare, a Torre Pali, nel capo di Leuca. Principalmente di origine irachena e iraniana, viaggiavano a bordo di un’imbarcazione a vela lunga 12 metri, che è stata intercettata dai mezzi navali della Guardia di finanza.

I militari hanno raggiunto l’imbarcazione e l’hanno condotta in porto, dove i migranti sono stati trasbordati e condotti a Santa Maria di Leuca, dove sono stati accolti dal personale della locale Croce Rossa e dai medici Usmaf.

Le persone sbarcate sono state poi portate al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Tra loro anche 12 donne, di cui una in gravidanza e cinque minorenni. Tutti sono provati dalla traversata e in ipotermia, ma in condizioni generali di salute discrete.

(Foto: Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce)

