Ad oggi, in Puglia, la copertura vaccinale anti Covid dei pazienti con malattie rare ha raggiunto il 40% del totale, 8.580 persone per l’esattezza, ma per i caregiver c’è un ritardo dovuto alla mancanza di vaccini.

E’ quanto è emerso stamattina durante le audizioni in terza commissione del Consiglio degli assessori alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e al Welfare, Rosa Barone, e del direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. Lopalco ha spiegato che sono state rivolte richieste di vaccini aggiuntivi al commissario Figliuolo e che “si sta cercando di attivare “prestiti” con altre Regioni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.