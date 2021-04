Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un diverbio tra il giovane e la vittima (forse per un mancato pagamento), durante il quale Cassano avrebbe spintonato la donna che cadendo a terra ha battuto la testa. Immediatamente dopo ha rovistato in casa in cerca di denaro. “Felice Cassano ha risposto a tutte le domande dei magistrati – ha commentato l’avvocato difensore Enzo Iannantuono – ora attendiamo gli esiti delle indagini che chiariranno l’intera vicenda”. (ANSA).