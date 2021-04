I sindacati Cisl Bari e FIsascat Cisl Bari hanno annunciato un sit in di protesta mercoledì 21 aprile dalle 9 alle 13 davanti al Policlinico per la riapertura del bar e punto ristoro all’interno del quartiere ospedaliero, “ad oggi inverosimilmente chiuso per le lungaggini burocratiche di affidamento della nuova concessione per la gestione del bar a nuovo affidatario”, si legge nella nota.

Nella stessa mattinata per conto dei dipendenti della società General service srl detentrice del servizio di pulizia negli ambienti e locali di competenza dell’Università degli studi di Bari all’interno del Policlinico del capoluogo pugliese, si svolgerà una assemblea sindacale con sit-in di protesta dalle ore 9 alle ore 13.

“Nonostante o numerosi solleciti – spiegano i sindacati – e richiesta di verifica, di quanto sta accadendo per la conseguente sovrapposizione dei lavori da parte di società esistenti, facendo presagire situazioni di promiscuità e ripetuta negli anni tra i dipendenti internalizzati alle dipendenze della società in House Sanita Service Policlinico di Bari srl e dipendenti della società General service al servizio dell’Università degli studi di Bari, nulla viene ancora fatto”.

