“D’accordo con Christian Calabrese e con tutto il gruppo impegnato nello spettacolo, vorremmo dedicare questo evento non solo al nostro santo patrono ma anche a un artista che di San Nicola è stato sempre devoto, Gianni Colajemma, che negli anni passati ha avuto l’onore di dirigere il Corteo storico”. Lo annuncia Nicola Valenzano regista del Corteo dell’edizione 2021 che si terrà il prossimo 7 maggio. Il bando è stato vinto dal Gruppo Ideazione srl per l’importo complessivo 40.935 euro (€ 49.940,70 IVA inclusa).

“La sua scomparsa è una perdita per tutta la nostra comunità e il prossimo 7 maggio sarà ancora più emozionante perché lo sentiremo idealmente vicino mentre porteremo in scena una riscrittura della commedia di Vito Maurogiovanni, che anche Gianni aveva rappresentato in passato. Ringrazio la famiglia Maurogiovanni che ci ha concesso di lavorare su questo testo straordinario”, conclude Calabrese.

A causa delle limitazioni Covid, quest’anno non ci sarà un vero e proprio corteo storico con la caravella e i fedeli, ma uno spettacolo che si comporrà di sei quadri intervallati da musiche e coreografie all’esterno della Basilica San Nicola. In diretta tv e senza pubblico in presenza: qui i dettagli dell’evento

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.