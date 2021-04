Alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, è stato rinviato al prossimo dicembre 2021 l’ “Insieme tour” di Francesco Renga. Per la Puglia, Renga sarà al Teatro Team di Bari il 22 dicembre (recupero della data del 24 maggio 2021). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Queste le nuove date del tour: 1 dicembre – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero del 26 maggio), 4 dicembre – Europauditorium – BOLOGNA (recupero del 17 maggio), 6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 30 maggio), 7 dicembre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 14 maggio), 10 dicembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 16 maggio), 11 dicembre – Teatro Dis_Play – BRESCIA (recupero del 21 maggio), 20 dicembre – Teatro Brancaccio – ROMA (recupero del 28 maggio), 22 dicembre – Teatro Team – BARI (recupero del 24 maggio)

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it

