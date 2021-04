Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, al quartiere Libertà a Bari, in via De Crescenzo, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 61 anni, incensurato, fermato mentre stava innescando una batteria di fuochi pirotecnici.

Erano le ore 23.20 circa quando i poliziotti hanno individuato l’uomo e lo hanno sottoposto a controllo, contestualmente ad una tempestiva segnalazione giunta mediante l’applicazione YouPol. Denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere dell’accusa di accensione ed esplosioni pericolose.

Immagine di repertorio

