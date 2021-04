“Ho presentato un ordine del giorno, approvato in Consiglio Comunale, per riportare sulla home page del Comune di Bari, in una sezione appositamente dedicata, il link di accesso all’archivio della Galleria Bonomo”. Lo scrive sui social Micaela Paparella, consigliere comunale con delega alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Il fondo archivistico, consistente in fotografie, inviti, cataloghini, articoli di stampa è stato donato da Valentina, Alessandra e Magda Bonomo alla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma che si è impegnata ad indicizzarlo, schedarlo e digitalizzarlo.

“Valorizzare, ricordare, preservare e diffondere la straordinaria attività svolta nell’ambito delle avanguardie artistiche, per oltre 40 anni, dalla Galleria Bonomo in città è un atto dovuto e doveroso. Ringrazio i consiglieri comunali che hanno sostenuto compatti questa proposta consapevoli della realtà unica ed irripetibile che la Galleria Bonomo ha rappresentato nella città di Bari”, conclude Paparella. Più di 50 anni fa Marilena Bonomo decise di aprire una galleria nel centro di Bari, fino alla scomparsa all’età di 86 anni nel 2014.

