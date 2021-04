Aggiornamento ore 16.30

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) riconosce “possibili” legami di causa-effetto tra il vaccino di Johnson & Johnson e gli eventi “molto rari” di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Usa. Si legge in una nota dell’Agenzia Ue nella quale si precisa però che i benefici superano i rischi. L’Ema evidenzia che nella somministrazione di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, “i benefici superano i rischi”. Si legge in una nota dell’Agenzia Ue, al termine della revisione sul siero, dopo rarissimi casi di trombosi cerebrale negli Stati Uniti.

Tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale “si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione” con il siero di Johnson & Johnson, “la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati”, scrive l’Agenzia europea del farmaco.

La campagna vaccinale Potrebbe partire già da domani, in Italia, la distribuzione del vaccino Johnson & Johnson. A renderlo noto è la struttura Commisariale per l’Emergenza che si dice pronta ad assegnare nelle varie regioni le 184mila dosi che sono già state consegnate nell’hub di Pratica di Mare non appena sarà reso noto l’eventuale responso positivo da parte delle agenzie del farmaco europea, Ema e italiana, Aifa.

Una consegna che permetterebbe alle Regioni di avviarsi fin da subito per il rinforzo della campagna vaccinale, con l’obiettivo di renderla più regolare e rispetto ai continui cambi di passo verificatisi fino ad ora a causa degli stop e della carenza delle forniture. Un obiettivo che è già stato tracciato dallo stesso commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, che ha fissato l’obiettivo generale delle 500mila somministrazioni vaccinali al giorno in tutto il territorio nazionale. (Ansa)

