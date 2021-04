Un furgone, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato nella campagna. È successo questo pomeriggio sulla provinciale per Gioia del Colle. Ha assistito alla scena una automobilista in transito, che dallo specchietto retrovisore ha visto l’accaduto. “La giovane – come racconta Vivi la Strada – ha allertato il 112 dei Carabinieri e la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Bari e Putignano che ha inviato sul posto una squadra del Turno (A) guidata dal CSE Stefano Rotolo .

I vigili del fuoco vista la gravità dei uno dei due presenti nel furgone (il passeggero sbalzato fuori dall’abitacolo) hanno iniziato a praticare le manovre salva vita, fino all’arrivo del 118. È stato allertato un elicottero per trasportare il ferito al Miulli. Il secondo giovane che guidava il furgone è stato portato al Policlinico di Bari. Il traffico è stato interrotto per circa venti minuti e subito dopo riaperto a senso alternato. Foto di Vivi la Strada.

