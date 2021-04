In Puglia la percentuale di vaccini somministrati a categorie diverse da quelle prioritarie è pari allo 0,7 per cento, contro il 6 per cento della Campania. “Il sito del Governo – spiega l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco – ha ampliato la lista delle categorie che sono state sottoposte a vaccinazione in modo da migliorarne il livello di dettaglio. Si leggono ora i dati relativi a 9 categorie prioritarie, più la inevitabile categoria contenitore “Altro”. Il Piano Vaccinale italiano è decisamente articolato e, nel corso del tempo, ha anche subìto importanti variazioni sulle categorie da sottoporre prioritariamente a vaccinazione. Le Regioni hanno fatto fatica ad adattarsi ai tanti cambiamenti, tutti legati al pasticcio AstraZeneca. Analizzando il risultato finale, però, direi che tutte se la sono cavata bene”.